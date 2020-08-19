Китай оценил слова Трампа о вине Пекина в пандемии коронавируса

Недавно Трамп решил приостановить переговоры с Китаем из-за пандемии коронавируса.

Китай оценил слова президента США Дональда Трампа о вине Пекина в пандемии коронавируса. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай также стал жертвой пандемии и вклад страны в борьбу с вирусом очевиден.

Администрация американского президента посчитала, что Пекин виноват в распространении вируса. При этом глава аппарата Белого дома Марк Медоуз отметил, что Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР. Однако новых переговоров он также не планирует.

МИД КНР уточнил, что Китай по-прежнему придерживается строгих, всеобъемлющих и последовательных мер по профилактике и контролю эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Врачи и эпидемиологи прикладывают все силы для сдерживания инфекции и активно сотрудничают с другими государствами в этой области.

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Видео: YouTube / The Guardian