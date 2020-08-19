Правительство Германии не рекомендует немцам посещать территорию государства за исключением Канарских островов.

Более 40 тысяч немецких туристов покидают Испанию. Об этом сообщает Tourprom.

Туристы должны покинуть Балеарские острова и другие территории в течение недели. Все пребывающие из Испании должны будут сдать тест на коронавирус и уйти на карантин до получения результатов. Справку с отрицательными анализами надо предоставить в течение 48 часов. Туроператоры Германии сняли полетные программы в Испанию. Туристам предоставляют возможность вернуться досрочно на родину. Те, кто планировал вылет, могут выбрать другое направление.

Буквально недавно Великобритания вычеркнула Испанию из списка безопасных стран. В этой связи, Балеарские острова и другие курорты завершают сезон досрочно. Закрываются более 400 отелей.

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Видео: Youtube/Politik Medien