Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле

Ученые Университета Иллинойса объяснили гипотезу.

Взрывы сверхновых звезд могли вызвать массовое вымирание на Земле. Ученые из Университета Иллинойса считают, что данную гипотезу может подтвердить нахождение радиоактивных изотопов в геологической летописи планеты. Исследователи уверены, что излучение от сверхновой стало причиной минимум одного вымирания на планете, которое произошло 359 миллионов лет назад. На границе эпох девон и карбон обнаружены споры растений, опаленных ультрафиолетом. Экспертами найдены радиоактивные изотопы плутония-244 и самария-144 в окаменелостях. Это свидетельствует о том, что озоновый слой в тот период был разрушен.

Специалисты уточнили, что разрушить озоновый слой также могло извержение вулкана, глобальное потепление или другой катаклизм. Однако основной версией вымирания более 70% видов существ считается именно взрыв сверхновой. одновременно на планету попали ультрафиолет, рентгеновское излучение и гамма-лучи. Разрушительное воздействие продолжалось в течение 300 тысяч лет.

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