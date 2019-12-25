Миссия успешно переносит суровые условия космоса.

Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории реактивного движения. Специалисты смогли зарядить батареи аппарата, который отправился на Марс вместе с ровером Perseverance. Последний благополучно пережил вывод в космос.

То, что мы смогли зарядить батареи вертолета, говорит о том, что он успешно пережил запуск и хорошо переносит суровые условия межпланетной среды. Это придает нам дополнительный оптимизм Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity

Напомним, что марсианская миссия Perseverance стартовала с Земли 30 июля. Она несет в себе два космических аппарата. Один - это одноименный марсоход, второй - экспериментальный вертолет.

Ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance стартовала во Флориде.