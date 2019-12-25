Инженеры NASA проверили работу батарей марсианского вертолета Ingenuity. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории реактивного движения. Специалисты смогли зарядить батареи аппарата, который отправился на Марс вместе с ровером Perseverance. Последний благополучно пережил вывод в космос.
То, что мы смогли зарядить батареи вертолета, говорит о том, что он успешно пережил запуск и хорошо переносит суровые условия межпланетной среды. Это придает нам дополнительный оптимизм
Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity
Напомним, что марсианская миссия Perseverance стартовала с Земли 30 июля. Она несет в себе два космических аппарата. Один - это одноименный марсоход, второй - экспериментальный вертолет.
Ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance стартовала во Флориде.
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