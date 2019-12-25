Запуск космического аппарат запланирован на 30 июля.

Марсоход Perseverance прошел все предполетные тесты. Об этом на официальном сайте заявили представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В Америке завершились все испытания космического аппарата. Он будет отправлен на красную планету 30 июля, если запуску не помешают погодные условия или непредвиденные обстоятельства.

Мы очень рады, что нам удалось преодолеть очередной барьер к запуску и пройти все предполетные проверки. При этом мы не собираемся расслабляться пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA

Заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллас добавил, что Марс считается суровой планетой, поэтому исследователи не собираются что-то оставлять "на волю случая".

Напомним, что изначально NASA планировало отправить марсоход при помощи ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 17 июля. Затем старт переносился на 20 и 22 числа. Сейчас выбрана дата 30 июля.

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