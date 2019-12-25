Аппарат направится на Красную планету 30 июля.

Марсоход Perseverance успешно установили на ракету Atlas V. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Лаборатории реактивного движения NASA (JPL). Специалисты подготовили аппарат к запуску, который состоится 30 июля.

Запуск Perseverance отложили на конец месяца из-за проблем, которые возникли во время подготовки ракеты-носителя к стыковке с капсулой, где находится марсоход сообщение JPL

Напомним, что отправка марсохода в космос должна была состояться 17 июля. Однако позже дату перенесли на 20, а затем и на 22 число. В результате аппарат полетит на Марс в конце июля. В ближайшие дни NASA проведет последние предполетные тесты. Уже 28 числа ракета-носитель будет выведена на пусковую площадку.

SpaceX собралась запускать ракеты к Марсу с плавучей платформы.