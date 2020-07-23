Джеймс Брайденстайн пожелал космическому аппарату безопасного полета.

Глава NASA поздравил Китай с запуском зонда на Марс. Об этом руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн написал в собственном аккаунте в Twitter. Чиновник приветствует успешный запуск миссии "Тяньвэнь-1". Он пожелал аппарату безопасного полета.

США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий Джеймс Брайденстайн

По словам эксперта, на данный момент Китай близок к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса.

Напомним, что космический аппарат для исследования красной планеты отправился на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-5 ("Чанчжэн-5"). Старт прошел днем 23 июля с космодрома "Вэньчан", расположенного в южной провинции Хайнань. Зонд должен преодолеть расстояние от 55 до 400 млн километров. На это уйдет от семи месяцев. Затем еще три месяца аппарат будет фотографировать поверхность Красной планеты, а также брать замеры грунта, атмосферы.

НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу.