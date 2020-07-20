НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу

Космический аппарат успешно отделился от ракеты-носителя.

НАСА поздравило Объединенные Арабские Эмираты с успешным запуском зонда "Аль-Амаль" ("Надежда") к Марсу.

Сегодняшний день стал кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу, а также началом путешествия ОАЭ на Марс с конечной целью заселить Красную планету Джим Брайденстайн, глава НАСА

Напомним, что представители миссии Hope Mars рассказали, что ракета-носитель H-IIA с космическим зондом, созданным инженерами ОАЭ, успешно стартовала с территории японского острова Танэгасима в 01:58 по времени эмиратов (00:58 по московскому времени). После этого зонд отделился от ракеты-носителя и начал передавать сигнал.

По словам Брайденстайна, ОАЭ удачно назвали миссию на Марс, так как "Надежда" является символом вдохновения для всего мира. Поздравления с успешной миссией разместили в собственных Twitter-аккаунтах марсоходы Сuriosity и Perseverance.

В КНР доставили на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс.

Видео: YT / NASASpaceflight