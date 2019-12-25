Китай доставил на стартовую площадку первый зонд для исследования Марса

"Тяньвэнь-1" отправится к красной планете 23 июля.

Китай доставил на стартовую площадку первый собственный зонд "Тяньвэнь-1" для исследования Марса. Об этом сообщили журналисты из Центрального телевидения КНР.

Зонд для исследования марса "Тяньвэнь-1" уже доставлен на стартовую площадку космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, в настоящее время идет соответствующая подготовительная работа сообщение китайского телеканала

Напомним, что запуск китайского зонда на Марс запланирован 23 июля. В апреле 2020 года стало известно, что первая миссия аппарата будет называться "Тяньвэнь-1", что перевозится как "Вопросы к небу". В рамках работы устройство будет вращаться на орбите Марса, затем сядет на планету и начнет перемещаться по поверхности небесного тела. Зонд будет брать пробы из грунта. Ученые смогут изучить атмосферу планеты, ее геологические характеристики, особенности магнитного поля.

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды.