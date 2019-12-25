Пуск должен был пройти 15 июля с японского космодрома.

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды. Об этом сообщается в правительственном сообщении, сделанном через Twitter-аккаунт. Космическое агентство ОАЭ совместно с Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида заявили, что операция по запуску в космос эмиратского зонда "Надежда" была перенесена.

После консультаций с Mitsubishi Heavy Industries, ответственной за запуск ракеты-носителя, объявлено об отсрочке даты запуска миссии ОАЭ по исследованию Марса сообщение в Twitter

Напомним, что запуск созданного местными учеными зонда до Марса должен был состояться 15 июля. Его планировалось провести с территории Японии. Площадкой для старта ракеты-носителя должна была стать платформа на острове Танэгасима.

Сейчас эксперты рассматривают другую дату запуска "Надежды", которая также запланирована на июль.

Марсоход Perseverance успешно установили на ракету Atlas V.