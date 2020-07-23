Ракета-носитель "Чанчжэн-5" запущена с космодрома "Вэньчан" днем 23 июля.

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса. Об этом сообщили представители местного информационного агентства Синьхуа. Журналисты рассказали, что запуск космического аппарата осуществлен в 12:41 по местному времени (07:41 утра по московскому времени). Ракета-носитель "Чанчжэн-5" запущена с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань.

Китайские эксперты напомнили, что по предварительным расчетам зонду потребуется около семи месяцев, чтобы добраться до Марса. В случае успешной миссии "Тяньвэнь-1", аппарат отправит данные на Землю, которые ученые получат в 2021 году. Устройство должно изучать атмосферу Красной планеты, рельеф поверхности небесного тела, геологические характеристики, магнитное поле.

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса.