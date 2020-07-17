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В КНР доставили на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс

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Запуск ракеты-носителя с зондом может состояться 23 июля.

В КНР доставили на стартовую площадку ракету для запуска миссии на Марс. Об этом заявили представители корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Они объяснили, что ракета-носитель "Чанчжэн-5" напрямую выведет на переходную орбиту Земли и Марса первый местный зонд для исследования красной планеты. Уже сейчас объект находится на площадке космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1"

сообщение CASC

Напомним, что ранее Китай доставил на стартовую площадку зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По предварительным сведениям, запуск миссии может состояться 23 июля. В случае успешной операции зон направит данные на Землю в 2021 году.

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Видео: YT / SciNews

Теги: зон, китай, марс, стартовая площадка, тяньвэнь-1, чанчжэн-5
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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