Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

Tianlian I-02 и Tianlian II-01 стартуют в рамках миссии "Тяньвэнь-1" к Марсу.

Китай завершил модернизацию двух спутников-ретрансляторов для исследования Марса. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Синьхуа. Аппараты Tianlian I-02 и Tianlian II-01 будут использоваться во время отправки миссии "Тяньвэнь-1". Они представляют собой геосинхронные орбитальные спутники. Оба устройства находятся в идеальном состоянии и готовы к запуску зонда на Марс.

Напомним, что первый китайский зонд будет отправлен а Марс в конце июля или начале августа. Его запустят в космос при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. И ракета, и зонд уже находятся на стартовой площадке. По расчетам специалистов, аппарату понадобится около семи месяцев, чтобы достичь Красной планеты. Китайские аналитики получат данные с зонда в 2021 году.

НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу.