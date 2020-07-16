Космический аппарат приблизился к светилу на расстояние в 77 млн километров.

Зонд Solar Orbiter получил первые фотографии Солнца с близкого расстояния. Об этом сообщили участники миссии во время онлайн-брифинга, который состоялся в штаб квартире ЕКА. Специалисты рассказали, что получили первые снимки космического аппарата, которые он сделал на расстоянии в 77 млн км от поверхности Солнца. Благодаря кадрам ученые впервые смогли разглядеть на небесном теле "миниатюрные подобия солнечных вспышек".

Наша миссия продолжит свое путешествие по внутренней Солнечной системе и подойдет к Солнцу еще ближе примерно через два года Дэниел Мюллер, руководитель миссии в ЕКА

Эксперт добавил, что Solar Orbiter должен будет подойти к Солнцу на расстояние в 42 млн километров. Эта дистанция в четыре раза меньше, чем между Землей и Солнцем.

Напомним, что проект Solar Orbiter – запустили NASA и Европейское космическое агентство. Его стоимость оценивается в 15 млрд долларов. Миссия зонда рассчитана на семь лет. Устройство наблюдает за солнечной активностью и полярными областями. Аппарат запустили в космос 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V.

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет.

Видео: Youtube/ The Independent

Фото: Solar Orbiter