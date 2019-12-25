Земляне не смогут увидеть Меркурий, Уран и Нептун.

Российский астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет. В интервью "РИА Новостям" научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что природное явление можно будет наблюдать практически весь июль. Однако, полностью планеты разглядеть будет невозможно, так как Солнце затмит Меркурий из-за того, что планета находится в нижнем соединении. Уран и Нептун не видны невооруженным глазом.

Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром Фаина Рублева, научный директор Московского планетария

Эксперт добавила, что парад планет можно было бы наблюдать, если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. С данной дистанции будет заметна прямая линия, в которую выстраиваются планеты. Объекты двигаются на небе медленно, поэтому парад планет будет формироваться в течение двух недель.

В Петербурге прошла акция "Парад планет".