В Петербурге прошла акция "Парад планет"

Мероприятие приурочено к празднованию Дня космонавтики.

В субботу, 13 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга проходит перфоманс "Парад планет", приуроченнный к празднованию Дня космонавтики.

Кадрами с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv. Художники и танцоры в ярких костюмах под живую музыку шли с флагами по космическим местам Северной столицы.

Стартовой точкой стал корпус университета ИТМО (переулок Гривцова), далее участники акции проследовали до БГТУ "Военмех", побывали возле клуба "Космонавт", а финальным местом стал Планетарий №1.

Видео: Piter.tv