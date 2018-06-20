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В Петербурге прошла акция "Парад планет"

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Мероприятие приурочено к празднованию Дня космонавтики.

В субботу, 13 апреля в Адмиралтейском районе Петербурга проходит перфоманс "Парад планет", приуроченнный к празднованию Дня космонавтики.

Кадрами с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv. Художники и танцоры в ярких костюмах под живую музыку шли с флагами по космическим местам Северной столицы.

Стартовой точкой стал корпус университета ИТМО (переулок Гривцова), далее участники акции проследовали до БГТУ "Военмех", побывали возле клуба "Космонавт", а финальным местом стал Планетарий №1.

Видео: Piter.tv

Теги: день космонавтики, новости петербурга, новости спб, парад планет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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