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"Парад планет": Венера и Юпитер погрузят Землю во тьму

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Очевидец снял на видео уникальное явление: Венера и Юпитер выстроились в ряд.

 Исследователи космоса вновь пугают жителей Земли очередным концом света.

Дело в том, что в Солнечной системе планеты Венера и Юпитер выстаиваются в так называемый "парад планет". Уже сейчас эти планеты находятся близко друг от друга, что и удалось снять на видео одному из очевидцев редкого космического явления.

Максимально приблизятся планеты друг к другу 15 ноября. Венера пройдет с юго-западной стороны Юпитера. По мнению некоторых специалистов это приведет к выбросу тепла и необратимым химическим процессам на Юпитере, вследствие которых произойдет мощный выброс водорода. Который в свою очередь повлияет на наше светило - Солнце. Прогнозируется значительное повышение температуры, и Солнце приобретет синий цвет. А Земля погрузится во мрак на несколько недель, пока на Солнце не нормализуются обычные процессы.

Однако астрофизики успокаивают, что ничего подобного не случится. И «конца света» не предвидится.

 

Видео: YouTube/softrif.com

Теги: конец , космос , парад планет , света
Категории: Общество Мировые новости Лента новостей

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