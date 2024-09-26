Парад планет 2025 года в Петербурге: где, как и когда наблюдать за явлением

По словам астрономов, благоприятная дата для наблюдения – 28 февраля.

Зимой 2025 года можно наблюдать парад планет или, как его называют в науке, планетарное выравнивание. Явление заключается в том, что планеты выстраиваются в почти ровный полукруг. По словам астрономов, благоприятная дата для наблюдения – 28 февраля.

Если смотреть на парад планет с Земли, то кажется, будто планеты собираются в одном месте. На самом деле, это оптическая иллюзия из-за нашего положения, ведь каждый космический объект движется по своей орбите.

Минимальный парад включает три планеты, максимальный – восемь (вместе с Плутоном). Полные парады случаются примерно раз в 100 лет, маленькие выстраиваются несколько раз за 10 лет.

"Космическое шоу" стартовало 17 и 18 января. В эти дни сблизились Венера и Сатурн, 21 января выстроились шесть планет, включая еще и Марс, Юпитер, Уран и Нептун.

Парад планет получится увидеть практически с любой точки мира, в том числе и в небе над Петербургом и Ленобластью. Начало явления уже было запечатлено: фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Фото: Telegram / Петербург с огоньком (пользователь Ilona Ilona)

Фото: ВКонтакте / Александра Лукьянова

Фото: ВКонтакте / Пансионаты для пожилых в Петербурге и области

Фото: ВКонтакте / Питер Решает

А в следующую пятницу к перечисленным планетам примкнет Меркурий. Так, невооруженным глазом будут видны Меркурий, Венера, Юпитер и Марс. Чтобы посмотреть на Уран и Нептун, понадобится бинокль либо небольшой телескоп.

Самым "вредным" окажется Сатурн, ведь для наблюдения за ним необходимо знать точное время его видимости, поскольку эта планета максимально приблизится к Солнцу.

Мы поговорили со специалистом в сфере астрономии и фотографом Екатериной Стрельниковой о том, где лучше смотреть за парадом планет и как это вообще происходит.

На вечернем небе будут присутствовать все планеты: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер, Марс, ну, кроме Земли. В телескоп можно рассмотреть детальнее. Фазу Венеры, Спутники Марса, Спутники Юпитера и на более темномнебе две тусклые и далекие планеты – Уран и Нептун. Екатерина Стрельникова

Для наблюдений лучше всего подойдут обширные водоемы с открытым видом на запад. Важно, чтобы не было облачности.

В целом, парад планет можно увидеть до 5 апреля. Наблюдать получится сразу после захода Солнца.

Главное фото: Екатерина Стрельникова