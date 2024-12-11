Охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в Петербурге и Ленобласти

Также Екатерина Стрельникова перечислила особенности процесса.

Северное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, когда взаимодействуют магнитное поле Земли и солнечный ветер. Это природное явление – часть магнитной бури, и длится оно примерно 1,5 часа.

Не секрет, что сияние очень зрелищно и красиво, в Петербурге и Ленобласти явление также можно наблюдать. О том, где его получится увидеть и как подготовиться, чтобы сделать хорошие снимки, рассказала Piter.TV Наталья Крапкина, известная под псевдонимом Екатерина Стрельникова, охотник за северным сиянием.

– Расскажите немного о себе: как вы начали заниматься "ловлей" северного сияния?

– Охота за сиянием началась в 2015 году, так что скоро буду отмечать 10-летие. Это было около пика активности прошлого 11-летнего солнечного цикла Швабе-Вольфа (цикла солнечной активности, он основан на росте и уменьшении количества солнечных пятен – прим. ред.). В Петербурге были ясные ночи, а сияние не пропадало с неба несколько ночей, то затихая, то появляясь вновь. Его было прекрасно видно прямо в городе, но вот сделать приличные снимки тогда не вышло из-за недостатка техники и опыта.

А вообще, сияния получалось наблюдать и ранее, в начале 2000-х годов также с мамой выходили вечером в магазин, а над нами сияла корона, переливаясь разными оттенками: красными, белыми, зелеными. Конечно, в те времена ни о каких смартфонах и цифровых камерах не приходилось и мечтать. Не было особо и интернета, так что наблюдения так и остались, только в памяти.

Постепенно получилось разобраться в том, какие факторы влияют на появление свечения в атмосфере, как эффективнее фиксировать явления, понять нюансы прогнозирования. При прогнозировании допускается много ошибок и погрешностей, по этой причине не всегда удается поймать сияния, просто следуя прогнозам от ученых.

Чтобы у всех все получалось найти и зафиксировать, было решено сделать группу для общения, обмена снимками и своевременного оповещения о сияниях и сайт, чтобы даже неспециалист смог разобраться, когда пора выходить на охоту и как зафиксировать наблюдения на память.

– Есть ли особенности при "ловле" явления в Петербурге и Ленобласти?

– Петербург и Ленобласть – места благоприятные для наблюдения магнитных бурь, от слабых до сильных. В моменты бурь сияние быстро переезжает с северных широт южнее. Нередко и нам приходилось переезжать за ним в Псковскую, Тверскую и Московскую области.

От активности зависит и выбор места наблюдения. Если ожидаются экстремальные магнитные бури, то приходится находить открытые для наблюдений места. Преимущественно поля, обширные пляжи на озерах и другие открытые места. При небольшой активности достаточно открытого вида на северный горизонт. Тут уже есть излюбленные места: южное побережье Финского залива – Лебяжье, Шепелевский маяк. В восточном направлении лидируют Дуб в Ириновке, западное побережье Ладожского озера – пляж в поселке у станции Ладожское озеро, Коккорево. Прямо в городской черте – западная часть острова Котлин и дамба, конец проспекта Маршала Казакова, где сквер у залива, и даже Дворцовая набережная, вид на Петропавловский собор. Правда в центре города, конечно, часто мешает засветка.

– Как проходит процесс фотографирования сияния? Есть ли трудности?

– При съемке лучше избегать прямых источников освещения в кадре, отойти в сторону от фонарей. Современные смартфоны позволяют снимать сияние и простым нажатием на кнопку, однако для более качественных снимков лучше использовать штатив и фотокамеру.

Яркие и динамичные моменты хорошо смотрятся на видео, более спокойные переливы можно снимать в технике таймлапса. Это когда создается серия кадров, из которых потом складывается видео.

Если ожидаются длительные съемки в сырости или на морозе, для фотоаппаратов и линз приходится использовать специальные грелки, чтобы линза не покрывались инеем. Грелки помогут и продлить время работы смартфонов и аккумуляторных батарей, использующихся для подзарядки техники. В сильный ветер приходится и укреплять штативы, чтобы камеру случайно не сдуло.

– В какой период года в нашем регионе самые яркие сияния?

– Больше всего магнитных бурь по всему миру чаще фиксировалось в сентябре-октябре и марте-апреле, количество наблюдений не отстает от статистики. Факторов несколько: во-первых, это активность на Солнце, во-вторых, погода на Земле. Весной и осенью значительно больше ясных дней, чем зимой. Зимой еще появляются проблемы с логистикой, заметает дороги, по заполярью часто не проехать, а еще чаще – не найти парковку, ведь все обочины дорог завалены снегом, а небольшие отворотки, по которым спокойно можно проехать осенью, зимой никто не чистит.

– Расскажите о своем самом запоминающемся северном сиянии, которое вы видели в Петербурге или Ленобласти. Где вы наблюдали за ним?

– Каждое новое сияние по-своему памятное, конечно, интереснее всего наблюдать за экстремальными магнитными бурями. В 2024 году таких было две – в мае и октябре.

В мае мы отправились под Лугу, там была более ясная погода, чем везде, и получилось понаблюдать достаточно длительно по времени, записать и на видео, и снять таймлапс.

А в октябре небо было капризным. Сияние получилось поймать на границе Псковской и Смоленской областей. Наездили много километров, но в результате очень и очень довольны. С ребятами составили карты наблюдений. По таким картам можно составить примерное впечатления о том, как наблюдается экстремальная магнитная буря.

– Есть ли какие-то лайфхаки для подготовки к "ловле" сияния?

– Для появления сияния необходимо благоприятное направление межпланетного магнитного поля, это показывают графики солнечного ветра в онлайн-режиме. На них мы и ориентируемся. Если направление благоприятное, есть примерно 1,5 часа выбрать место для наблюдений, ориентируясь на спутниковые снимки облачности, и добраться.

Бывает другой сценарий: если на Солнце наблюдались выбросы солнечной массы, а параметры солнечного ветра пока спокойные, то примерно к прогнозируемой дате заранее отправляемся в те края, где ясное небо, иначе можно и не успеть. Бывает, что прогнозы ошибочны, солнечный ветер может задержаться или пройти стороной. В такие ночи просто любуемся звездами.

Если благоприятные параметры солнечного ветра и ясно, например, в Мурманской области, иногда покупаем утром билеты на самолет и летим туда, а ранним утром обратно домой. Такая охота становится чем-то невероятным. Вот ты дома в Питере смотрел на падающий снег, а вот ночь среди сугробов и полная небесных фейерверков.

Фото: Екатерина Стрельникова