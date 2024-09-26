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Жители Петербурга смогут увидеть звездопад ночью 31 июля
Сегодня, 14:25
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Жители Петербурга смогут увидеть звездопад ночью 31 июля

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За небом рекомендуется наблюдать с 02:30 до 04:30.

В ночь с 30 на 31 июля петербуржцы смогут наблюдать пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Явление ожидается в связи с прохождением Земли через космическую пыль, которая была оставлена кометами Марсдена и Крахта. Частицы создадут впечатляющий эффект падающих звезд. За небом рекомендуется наблюдать с 02:30 до 04:30. 

А еще лучше выбрать место за пределами городской черты и учесть время для адаптации глаз к темноте. Стоит направить взгляд на юго-восточную часть неба. 

Ранее на Piter.TV: под Петербургом заметили дельфинов в Финском заливе. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: звездопад, природное явление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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