Петербуржцы не увидят первый в году звездопад из-за яркой луны
Сегодня, 13:24
Ученые рассчитывают, что в пик активности потока можно будет наблюдать до 120 метеоров в час.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии в Санкт-Петербурге Николай Железнов предупредил в беседе с ТАСС, что наблюдение звездопада Квадрантиды  в ночь на 4 января в Петербурге осложнится яркой луной, находящейся близко к полнолунию. Это приведет к тому, что значительная часть метеоров останется невидимой для глаз наблюдателей.

Железнов уточнил, что данное астрономическое явление станет первым крупным звездопадом в 2026 году. 

Ученые рассчитывают, что в пик активности потока можно будет наблюдать до 120 метеоров в час, что соответствует примерно одному-двум "падающим звездам" каждую минуту. Однако высокий уровень засветки неба луной серьезно снизит качество наблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что "световые столбы" озарили Ленобласть 1 января.

Фото: Pxhere

