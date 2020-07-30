Ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance стартовала во Флориде

Марсоход достигнет красной планеты в середине февраля 2021 года.

Ракета-носитель Atlas V с ровером Perseverance стартовала в американском штате Флорида. Об этом сообщили представители NASA (Национального управления США по аэронавтике). Специалисты объяснили, что космический корабль запущен вместе с исследовательским марсоходом. Аппарат будет искать следы жизни на красной планете. Ученые надется при помощи устрйоства найти следы микроорганизмов в кратете Йезеро.

Согласно научным расчетам, Perseverance достигнет Марса 18 февраля 2021 года. Директор NASA Джим Брайденстайн рассказал, что ранние исследования говорят о том, что около трех млрд лет назад на планете существовала активная атмосфера, имелась вода, а поверхность была защищена от солнечной радиации.

Perseverance представляет собой шестиколесную лабораторию. Ее размеры не превышают небольшой автомобиль. На создание ровера потрачено около 2, 5 млрд долларов. В длину аппарат около трех метров без учета руки-манипулятора, в ширину - 2,7 метра, в высоту - 2,2 метра. Масса марсохода составляет 1025 кг. Перед запуском в космос устройство прошло тщательную стерилизацию, чтобы не занести на планету микроорганизмы с Земли.

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Видео: Youtube/ CNEWS