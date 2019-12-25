Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС

Экипаж МКС продолжит делать замеры каждые два часа.

Доставленные россиуским космическим грузовиком "Прогрессом МС-15" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе Международной космической станции. Об этом сообщается на официальном сайте НАСА. Чиновники объяснили, что американские газоанализаторы не выявили токсичный газ в атмосфере МКС.

Показания приборов к данному моменту были ниже порога их чувствительности сообщение NASA

Эксперты отметили, что экипаж МКС продолжит делать замеры каждые два часа.

Напомним, что 23 июля "Прогресс" доставил на МКС два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. Впервые нарушения в атмосфере на станции были зафиксированы в апреле 2020 года. Изначально концентрация газа составила 65 микрограммов на один кубический метр. После этого показатели стали увеличиваться. В "Роскосмосе" заметили, что уровень бензола не превышал предельно допустимую норму, поэтому не угрожал экипажу. До сих пор космонавты не смогли найти источник бензола. На МКС пришлось устанавливать угольные фильтры.

