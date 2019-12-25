На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

Угрозы для жизни экипажа станции нет.

На борту Международной космической станции выявили повышенную концентрацию бензола. Об этом рассказали журналисты РИА Новостей" со ссылкой на представителей Роскосмоса. В государственной корпорации объяснили, что на данный момент угрозы для жизни экипажа МКС нет. Они отметили, что концентрация паров на объекте увеличивается, однако не превышает предельно безопасную норму. Сейчас на станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

Бензол одурманивающе влияет на организм человека. В высокой концентрации данное вещество можно считать ядовитым. Его используют при создании пластмасс, лекарств, синтетической резины и красителей.

Напомним, что похожий инцидент произошел на МКС в 2019 году. Тогда космонавты почувствовали странный запах после того, как к объекту присоединился американский Dragon 2 от компании SpaceX. Эксперты смогли выяснить, что на станции резко возросло содержание изопропилового спирта.

Астронавтов НАСА на стартовую площадку доставит внедорожник Tesla.