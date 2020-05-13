Сделка с "Роскосмосом" обошлась США в 90 млн долларов.

НАСА купит место на российском "Союзе". Об этом американская организация сообщила на собственном официальном сайте. Управление по аэронавтике договорилось с российским "Роскосмосом" о том, чтобы выкупить одно место на космическом корабле, направляющемся до МКС.

В заявлении представители НАСА заметили, что ведомство гарантирует постоянное присутствие США на борту МКС. Запуск российского "Союза " с американским астронавтом состоится осенью 2020 года. в "Роскосмосе" подтвердили информацию о заключенном соглашении. Однако специалисты не стали раскрывать подробности сделки. Они заметили, что данные сведения являются коммерческой тайной.

В "ТАСС" рассказали со ссылкой на официального представителя НАСА Стефани Ширхольц, что США заплатили России более 90 млн долларов за место на "Союзе". В стоимость входит необходимое обучение, а также подготовка к запуску, операции во время полета, приземление, поиски членов экипажа. В контракт входит доставка части грузов и сопутствующие услуги. За 2,5 года на МКС и обратно будет доставлено 800 кг грузов для российских коллег.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ