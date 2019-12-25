Это случилось из-за использования очистителя воздуха.

На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космоса.

По версии специалистов, повышение уровня бензола на станции случилось из-за использования очистителя воздуха. Для устранения последствий на МКС установят угольные фильтры в модуле Unity. Они заменять предыдущие — CHIPS. У специалистов есть подозрение, что именно они абсорбировали бензол.

Ранее С борта Международной космической станции запустили американский военный спутник. Операция прошла в интересах перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Специалисты запустили с МКС на орбиту Земли малый аппарат Red-Eye-2.