С борта МКС запустили американский военный спутник

Red-Eye-2 вышел на орбиту Земли.

С борта Международной космической станции запустили американский военный спутник. Об этом рассказали представители НАСА. Они объяснили, что операция прошла в интересах перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Специалисты запустили с МКС на орбиту Земли малый аппарат Red-Eye-2.

В НАСА подчеркнули, что космический спутник запущен на орбиту при помощи канадского манипулятора SSRMS. До этого аппарат пришлось вывести наружу из МКС при помощи японского модуля Kibo.

Напомним, что американцы доставили Red-Eye-2 с массой 110 килограммов на МКС при помощи грузового космического корабля Cygnus в феврале 2020 года. Аппарат займется тестирование спутниковой связи, бортовых компьютеров, а также технологиями управления тепловым режимом.

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Видео: YouTube / SPACE (Official)