В США признали факт работы DARPA на территории Украины. Эксперты считают, что Управление перспективных исследовательских проектов вскоре начнет информационные атаки в адрес России.

Эксперт РУДН Никита Данюк рассказал журналистам, как американское Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона работает на Украине. Аналитик объяснил ФБА "Экономика сегодня", что DARPA уже сейчас взяла под контроль социальные сети этой страны. Более того, в ближайшее время пользователи Рунета тоже будут вовлечены в деятельность экспериментальной структуры.

Ранее в США признали, что DARPA работает в Украине в сфере "гибридных войн и методов противодействия России". В Пентагоне не скрывают, что эксперты DARPA формируют общественное мнение сразу в нескольких социальных сетях.

Украина здесь является очень удобным полигоном для новых экспериментов США в сфере ведения информационных войн в отношении РФ. Все-таки не стоит забывать, что именно информационная среда сегодня является одной из главных площадок столкновения коллективного Запада и нашего государства. Причем Пентагон вряд ли намерен ограничиться влиянием на русскоязычное население Украины, он обязательно попытается перебросить создаваемые информационные волны на территорию РФ. Мы уже видели, как это работает на примере освещения ситуации в Сирии и на Донбассе. Вероятно, любой россиянин, пользующийся поисковыми системами, социальными сетями и другими инструментами сети Интернет, со временем будет натыкаться на деятельность DARPA. Никита Данюк, эксперт

Заметим что DARPA расшифровывается как Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона. Глава ведомства Стивен Уокер открыто говорит о антироссийской деятельности центра в Украине.