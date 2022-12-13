NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс

Билл Нельсон рассказал о планах по отправке миссии к красной планете.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сотрудничестве с Управлением перспективных исследований (DARPA) от Пентагона планирует к 2027 году испытать собственный ядерный ракетный двигатель, который необходим специалистам для пилотируемых полетов к Марсу. Соответствующее заявление сделал глава НАСА Билл Нельсон. Эксперт выступил с соответствующей речью на мероприятии, проведенном Институтом аэронавтики и астронавтики в США. Спикер подчеркнул, что говорит о передовой технологии.

Я рад объявить о том, что следующим серьезным развитием космических технологий в нашей стране станет крупная инвестиция в то, чтобы получить возможность добраться до Марса: НАСА будет работать в сотрудничестве с нашим давним партнером. Билл Нельсон, глава NASA

Эксперт напомнил участникам встречи о том, что обычный химический ракетный двигатель нельзя назвать эффективным средством по отправке миссий с аэронавтами к планете. У ядерного аналога мощность будет в два-пять раз выше. При этом Билл Нельсон напомнил, что технологию нельзя назвать асбсолютно новой, так как разработки ЯРД уже велись в рамках программы NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application), которая продолжалась в США до 1972 года.

США и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе.

Фото и видео: YouTube / NASA