Энтони Блинкен рассказал о задачах по "раскрытию секретов Вселенной".

США и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе. Соответствующее заявление в ходе совместного брифинга в Вашингтоне сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен. Он пояснил журналистам, что речь идет о взаимодействии по освоению космического пространства, изучению технологий и транспортировки, осуществления миссий на поверхность естественного спутника Земли с применением робототехники. Также речь идет о климатических заданиях. Эти договоренности стороны обсудили в пятницу 13 января в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это рамочное соглашение <...> выведет наше сотрудничество на новый уровень. Оно укрепит наше партнерство в таких сферах, как исследования, а также в том, что касается нашей общей идеи сделать так, чтобы японский астронавт высадился на поверхность Луны. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США подчеркнули, что оба государства являются космическими державами, которые стремятся раскрыть секреты Вселенной.

Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State