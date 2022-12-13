Китай вывел на орбиту спутник "Шицзянь-23"

КНР впервые в 2023 году отправил ракету в космос.

Китай вывел на околоземную орбиту планеты собственный спутник "Шицзянь-23". Таким образом специалисты совершили свой первый космический запуск ракеты в 2023 году. При помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7А", в космическое пространство отправился исследовательский аппарат. Об этом журналистам рассказали представители местноф корпорации космической науки и техники в КНР (CASC). Ракета стартовала в 06 часов утрв по местному времени (в час ночь по времени Москвы) с территории космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Спустя некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту. Он будет заниматься научными экспериментами и проводить техническую проверку. Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" данная миссия стала 459-ой по счету.

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Фото и видео: YouTube / SciNews