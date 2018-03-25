Китай провел запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15"

На "Тяньгун" отправился экипаж из трех человек.

Китай провел запуск собственного пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Соответствующее заявление сделали представители местного Центрального телевидения. Специалисты пояснила, что старт ракеты-носителя произведен с территории космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Аппарат должен доставить трех специалистов на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун".

Напомним, что ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в соответствии с ранее утвержденным в Пекине графиком в 23:08 по пекинскому времени (в 18:08 вечера 29 ноября по московскому времени). В состав китайского экипажа вошли три космонавта. Командиром "Шэньчжоу-15" назначен 57-летний Фэй Цзюньлун. Мужчина второй раз в своей профессиональной карьере отправляется в космическое пространство. В 2005 году он уже был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6". В общей сложности эксперт провел в космосе четверо суток и дополнительно порядка 20 часов.

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту.

Фото и видео: Центральное телевидение КНР