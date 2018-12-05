Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту

С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Космический аппарат с ракетой-носителем "Союз-2.16", запущенный с космодрома Плесецк, вывели на орбиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Запуск выполнялся в интересах военного ведомства. После старта "Союз-2.16" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат". С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2564".

Ранее мы сообщали, что корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны.

Видео: Минобороны России