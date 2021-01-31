Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны

Корабль должен вернуться на Землю 11 декабря.

Американский беспилотный (без экипажа на борту) космический корабль Orion совершил 25 ноября маневр с целью выхода на дальнюю ретроградную орбиту естественного спутника Земли. Соответствующее заявление сделали специалисты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Уточняется, что речь идет об аппарате, запущенной в рамках первого этапа окололунной программы Artemis. Orion совершил облет Луны перед выходом на ее орбиту. Экспертам из NASA удалось с помощью команд с Земли запустить двигатели корабля на 1 минуту 28 секунд. Этот процесс потребовался для того, чтобы вывести корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту. За неделю аппарат совершит полвитка по заданной орбите. В пиковых значениях орбита будет достигать 64 тысяч километров.

Напомним, что до возвращения на нашу планету кораблю предстоит сделать виток на высокой скорости по низкой лунной орбите. Днем 21 ноября "Орион" сблизился с Луной на расстояние примерно 128 километров. Аналитики прогнозируют, что 11 декабря Orion приводнится в акватории Тихого океана.

Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis.

Фото и видео: NASA