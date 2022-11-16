Ракета SLS стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis

Стартовал первый этап лунной миссии Artemis

Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии Artemis. Прямую трансляцию с места событий вели представители американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Известно, что ракета отправила в космос корабль Orion. Миссия проводится в рамках первого этапа лунной программы США. Известно, что запуск произведен с территории площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 01:47 по местному времени (в 09:47 утра по времени Москвы). Уточняется, что корабль в беспилотном режиме будет находиться в полета на протяжении 26 дней. Orion совершит два витка вокруг естественного спутника Земли, после чего вернется на планету. Он приземлится в акватории Тихого океана. На борту корабля размещены три человеческих манекена. Они необходимы, в том числе, для измерения уровня радиации. Напомним, что запуск ракеты планировалось провести летом, однако специалисты NASA столкнулись с утечкой водорода в одном из двигателей ракеты, а после пуск пришлось перенести из-за нескольких ураганов, накрывших американский штат.

С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту.

Фото и видео: NASA