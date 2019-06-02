С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту

Запуск состоялся в целях Минобороны России.

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками на борту. Известно, что запуск осуществили Воздушно-космические силы России. Специалисты объяснили о том, что аппаратуре присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".

21 октября с космодрома "Плесецк" в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту. пресс-служба ВКС России

Напомним, что данный запуск стал вторым за текущую неделю. Также 16 октября в космическое пространство отправилась легкая ракета-носитель "Ангара-1.2", стартовавшая с Плесецка. Она вывела на околоземную орбиту военный спутник "Космос-2560".

Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане.

Фото и видео: YouTube / Мир Новостей

