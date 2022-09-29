Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане

Посадка прошла мягко и в том месте, в котором была запланирована.

Вернувшиеся с Международной космической станции российские космонавты приземлились в Казахстане. Трансляция данного мероприятия велась на сайте государственной корпорации "Роскосмос". Известно, что спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" совершил посадку на территории степи. На Землю вернулись Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Напомним, что в 10:33 утра по московскому времени "Союз МС-21" отстыковался от МКС, а спустя несколько часов начал сход с околоземной орбиты. "Союз" сначала разделился на отсеки, затем капсула с экипажем вошла в плотные слои атмосферы планеты. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев".

Корабль "С.П. Королев" с тремя космонавтами отстыковался от МКС.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ