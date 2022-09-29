Корабль "С.П. Королев" с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Экипаж приземлится в степях Казахстана днем 29 сентября.

Российский космический корабль "Союз МС-21" ("С.П. Королев") с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Прямая трансляция миссии велась из Центра управления полетами. Специалисты объяснили, что через несколько часов двигательная установка включится, после чего выдаст тормозной импульс для схода корабля с околоземной орбиты.

Далее "Союз МС-21" разделится на отсеки, а спускаемая капсула с космонавтами войдет в атмосферу Земли. Посадка экипажа ориентировочно запланирована на 13:57 по московскому времени. Аппарат приземлится в степи Казахстана.

"Союз МС-22" с российско-американским экипажем МКС выведен на орбиту.

Фото и видео: YouTube / Роскосмос ТВ