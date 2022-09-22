"Союз МС-22" с российско-американским экипажем МКС выведен на орбиту

Экипаж встретили на МКС Артемьев, Матвеев и Корсаков.

Российский космонавт Сергей Прокопьев вместе с Дмитрием Петелиным и американским астронавтом NASA Франциско Рубио вечером в среду 21 сентября перешли с пилотируемого отечественного космического корабля "Союз МС-22" на борт Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция происходила в эфире YouTube-канала государственной корпорации "Роскосмос". На кадрах видно, что на орбитальной станции прибывших на "Союзе" встретили космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Эти космонавты должны вернуться на Землю при помощи спускаемого аппарата. Миссия запланирована на 29 сентября.

Напомним, что ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена 21 сентября с 31 площадки космодрома "Байконур" в 16:54 вечера по московскому времени. Стыковка корабля с МКС проходила в автоматическом режиме.

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Фото и видео: YouTube / Роскосмос