Эксперты рассказали о работе высокоточных ракет Х-29Т.

Российские экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе специальной военной операции используют ракеты Х-29Т. За счет высокоточного оружия ликвидируются опорные пункты ВСУ, средства ПВО в ангарах, а также места концентрации живой силы противника. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне.

Высокоточное оружие позволяет с больших дальностей выполнить боевую задачу с использованием различных прицельных систем. Сейчас вот представлена ракета Х-29Т. Антон, заместитель командира авиационной эскадрильи

Эксперт пояснил, что данная ракета позволяет на дальности до 30 километров распознавать и осуществлять прицеливание по контрастным мишеням. При этом также используется телевизионная головка самонаведения. Одной из последних задач был опорный пункт ВСУ, расположенный в лесной зоне. Штурман авиации выполнил прицеливание, распознавание цели, а далее - поразил ее. Штурман Су-34 Владимир добавил, что российский экипаж также работает по таким наземным целям, как склады.

Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так".

Фото и видео: Минобороны России