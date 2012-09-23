Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"

Валерий Гнатенко сообщил о преступлениях в рядах армии Украины.

Бывший украинский офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так". Об этом старший лейтенант Валерий Гнатенко рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Он объяснил, что в армии фиксировалось уничтожение сослуживцев. Эти преступления якобы совершались под воздействием алкоголя и запрещенных наркотических веществ. При этом отношение командования и руководства военнослужащий считает "скотским" по отношению к подчиненным.

Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы. За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта. Валерий Гнатенко, экс-офицер ВСУ

Напомним, что не желая исполнять приказы киевского режима и воевать с российскими силами, экс-офицер ВСУ выехал с территории страны и въехал на территорию РФ. По словам Гнатенко, здесь его приютили по-человечески.

Украинский экс-офицер объяснил, почему уехал из страны.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости