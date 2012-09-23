Киевский режим Валерий Гнатенко считает неонацистским и фашистским.

Бывший украинский офицер объяснил, почему уехал из страны. В рамках интервью для журналистов "РИА Новостей" старший лейтенант Валерий Гнатенко заметил, что не хотел служить "фашистскому режиму", который введен при президенте Владимире Зеленском. Он добавил, что также хотел бы служить в качестве добровольца в рядах Вооруженных сил России.

Я хотел бы продолжить службу добровольно в рядах Вооруженных сил России на территории Украины. Защищать Украину, народ украинский, нормальный, от этого фашизма, который производит режим Зеленского. Валерий Гнатенко, экс-офицер ВСУ

Очевидец пояснил, что ВСУ наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, при этом российские военнослужащие не бьют в ответ в том случае, если существует риск задеть население. Валерий Гнатенко полагает, что армии РФ "по факту жалко людей". Эксперт добавил, что эта позиция кардинально отличается от той, которой придерживаются неонацисты. По мнению бывшего офицера ВСУ, киевскому режиму осталось недолго. Он призвал противников убегать, так как скорой военные дойдут до них.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости