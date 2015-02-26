Стало известно, какую военную технику Германия может передать ВСУ

Боевые машины будут использовать для ведения боя из засад.

Берлин передаст Киеву танки Leopard 1. Об этом сообщили в RT со ссылкой на журналиста Андрея Коца.

Власти Германии обещали отправить боевые машины еще несколько месяцев назад, но пока не сделали этого.

По словам Коца, бронепробиваемости их 105-миллиметровых орудий мало для борьбы с Т-72, Т-80 и Т-90. В случае получения ВСУ немецких танков украинские боевики будут использовать их для ведения боя из засад.

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Фото: Минобороны России