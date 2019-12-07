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В Херсоне нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу
Сегодня, 11:00
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В Херсоне нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу

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Ликвидировали 7 танков и 13 боевых машин.

В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в РИА Новости. 

Собеседник агентства поведал, что очаги сопротивления еще остались, но они нейтрализуются. Жители не понесли существенного материального ущерба. 

Кроме того, ранее в Херсоне была слышна стрельба из автоматического оружия, прогремели пять взрывов. Предполагается, работала ПВО. 

В Минобороны РФ рассазали, что в субботу, 17 сентября, ВСУ пытались провести наступление на Херсонскую область, но план провалился. Погибли 120 украинских военных, ликвидировали 7 танков и 13 боевых машин.

Ранее на Piter.tv: Иван Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России на Украине.

Фото: Pexels

Теги: диверсанты, ликвидировали разведчиков, херсон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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