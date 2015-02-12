Иван Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России на Украине

Песня "Давай закурим" вышла в эфир Первого канала несколько лет назад.

Российский ведущий и шоумен Иван Ургант исполнил песню в поддержку специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал журналист Антон Красовский. Он показал в социальной сети архивный отрывок с исполнением композиции "Давай закурим", которую Ургант исполнил несколько лет назад в рамках телевизионной программы "Первого канала" "ПрожекторПерисХилтон". В кадре вместе с Ургантом, поющим композицию под гитару, также находятся Сергей Светлаков и Александр Цекало.

Антон Красовский полагает, что этот музыкальный номер можно считать пророческим по отношению к событиям, которые сейчас происходят на территории Украины. Песня была создана по мотивам советской песни военных лет, а в ее тексте присутствует строка "Нас опять Одесса встретит, как хозяев". В песне говорится о том, как русские солдаты идут по Украине в западном направлении. Напомним, что официально ни Ургант, ни Светлаков, ни Цекало не высказывались за поддержку СВО на Украине.

Шоумен Иван Ургант признался, что никогда не забывал про Россию.

Фото и видео: шоу "ПрожекторПерисХилтон", Telegram / Антон Красовский