Суд приговорил к 12 годам колонии фигуранта дела о подготовке теракта в Херсоне

Павел Запорожец признал вину.

Южный окружной военный суд признал вину и приговорил к 12 годам лишения свободы украинского гражданина Павла Запорожца. Ранее мужчина обвинялся в покушении на совершение теракта в городе Херсоне 9 мая. Соответствующее заявление сделали журналисты из зала заседаний. Мужчина огласил прессе после приговора, что планирует обжаловать постановление.

Суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. речь судьи

Напомним, что во время прений сторон прокурор как государственный обвинитель попросил судебную инстанцию назначить Павлу Запорожцу 13 лет колонии. Подсудимый признал вину, но добавил, что служит в Вооруженных силах Украины. По его мнению, он должен быть признан военнопленным и подлежать обращению в рамках 3-й Женевской конвенции. Следствие считает, что иностранец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих России во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в 2022 году.

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Фото и видео: Telegram / Эрик Романенко / ТАСС