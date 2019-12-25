Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника с ножом и перцовым баллончиком

Мужчина распылил перцовый баллончик и избил прохожего.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего уроженца Краснодарского края. Он обвиняется статьям о грабеже (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ), о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и о краже с банковского счета со значительным ущербом (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый в октябре 2022 года на проспекте Шаумяна распылил потерпевшему в лицо газоввй баллончик, после чего с ножом потребовал перевести деньги на свой банковский счет. Мужчина перевел 10 тысяч рублей.

Также в январе 2023 года обвиняемый в подъезде дома на улице Стахановцев ударил кулаком по голове неизвестного, а после забрал у него телефон, кошелек и банковскую карту. Потом обвиняемый совершал покупки бесконтактным способом на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные распылили в лицо подростка перцовый баллончик.

Фото: Piter.TV