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В Петербурге неизвестные распылили в лицо подростка перцовый баллончик
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В Петербурге неизвестные распылили в лицо подростка перцовый баллончик

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Злоумышленники скрылись с места происшествия.

5 ноября в полицию Московского района поступило сообщение от 62-летней пенсионерки о том, что у дома 16 по Звездной улице неизвестные подростки потребовали у ее 12-летнего внука деньги и после того, как получили отказ, распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу 6 ноября.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Правоохранители поводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление и задержание подозреваемых в нападении.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, распыливший перцовый баллончик в лицо полицейскому, проведет 3 года в колонии.

Фото: Piter.TV

Теги: звездная улица, распылили перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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