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Петербуржец, распыливший перцовый баллончик в лицо полицейскому, проведёт 3 года в колонии
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец, распыливший перцовый баллончик в лицо полицейскому, проведёт 3 года в колонии

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Инцидент произошел в июне на улице Ленсовета.

В Петербурге осужден мужчина, распыливший перцовый баллончик в лицо полицейскому. Подробности сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд установил, что 15 июня 2023 года И., находясь у дома 73 корпус 1 по улице Ленсовета, схватил левой рукой сотрудника органов внутренних дел за голову, после чего правой рукой распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо. 

Суд признал И. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 25 дней с отбыванием в колонии общего режима. Также его лишили права управления ТС на 2 года.

Ранее на Piter.tv: Петербурженка проведёт 6 лет в колонии за кражу гелей для душа.

Фото: unsplash

Теги: полиция, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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