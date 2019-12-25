Петербурженка проведёт 6 лет в колонии за кражу гелей для душа

Также она подралась с сотрудниками магазина.

Петербурженка отправится на шесть лет в колонию за кражу четырёх гелей для душа из магазина и драку с сотрудниками. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В ноябре прошлого года обвиняемая взяла четыре геля для душа стоимостью 1100 рублей, положила их в свою сумку и прошла мимо кассы. Когда сработали рамки и на место пришел директор магазина, обвиняемая укусила его и поцарапала.

Сама женщина заявила, что сотрудники напали на неё первыми. По её словам, она не пыталась сбежать, но отказалась показывать свою сумку без полицейских, а директор магазина начал снимать её на смартфон.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на два года. Вместе с предыдущим приговором в исправительной колонии она проведёт шесть лет.

Ранее петербуржец получил 8 лет строгого режима за убийство и кражу банковской карты.

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